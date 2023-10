cosa fare in caso di smarrimento o furto della Carta risparmio spesa di 382 euro ? Bloccarla immediatamente ! Vediamo come. Tanti temono che qualcuno ...

l'incidenza dellaper la sanità sul Pil: in 5 anni, tra il 2020 e il 2025, si passa dal 7,4% al 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. Ma va tenuto conto che nel 2020 il Pil ha registrato una forte ...Roma, 2 ott. " "I numeri della Nadef ci dicono chelaper la sanità pubblica di due miliardi, ignorando le richieste dell'opposizione e smentendo lo stesso ministro Schillaci che aveva chiesto almeno 4 miliardi per la manovra. Le stime del ...

Cala spesa per sanità sul Pil, in 5 anni 1,2 punti in meno Agenzia ANSA

Sostenibilità, il caro-prezzi incide sul carrello della spesa: cala lo spreco alimentare Sky Tg24

La Nadef prevede che tra il 2020 e il 2025 la spesa per la sanità sul Pil scenderà di 1,2 punti, ma la contrazione del Pil nel 2020 per l'emergenza Covid va considerata. Nel medio periodo al 2036 la s ...Cala l'incidenza della spesa per la sanità sul Pil: in 5 anni, tra il 2020 e il 2025, si passa dal 7,4% al 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. (ANSA) ...