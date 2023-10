Cagliari | Ranieri | “La nostra gara peggiore Radunovic non è sereno | parlerò con lui”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non nasconde la sua delusione Claudioai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suoper 3-0 sul campo della Fiorentina: “Non abbiamo giocato come sappiamo, il primo gol è stata una mazzata. E dopo 20 minuti perdi 2-0 contro una squadra che tiene bene palla. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma non siamo contenti. Forse è lapartita più brutta. L’unica ricetta che conosco è lavorare. Non ci arrendiamo, abbiamo fatto delle buone gare e abbiamo perso. Oggi non siamo stati noi, è stato giusto perdere“.si è poi soffermato su alcuni singoli: “Luvumbo non stava molto bene, altrimenti l’avrei fatto giocare. Sentiva un po’ di dolore stamani, quindi non l’ho rischiato. Vediamo per la prossima se rientra.in questo momento non è. ...