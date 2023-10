Btp Valore ottobre 2023 | rendimento | simulazione e durata Ecco a chi conviene davvero investire

Le banche si attendono un rallentamento della stretta monetaria della Bce, perciò i più privilegiati per ora sono i vincoli brevi: le mosse degli ...

Ci sono 32 disegni di legge collegati alla manovra . Al via da oggi il collocamento della seconda emissione di Btp valore a cedole crescenti

Per i primi tre anni il tasso minimo garantito sarà del 4,10% mentre per i due anni residui, il quarto e il quinto, salirà al 4,50 per cento.