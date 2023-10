Btp Valore boom di sottoscrizioni Rendimento e scadenze | cosa c' è da sapere

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il Btpparte col botto nel primo giorno di collocamento. La seconda emissione del nuovo titolo riservato ai piccoli risparmiatori finora ha registrato ordini per oltre 3 miliardi di euro a fronte di oltre 105.150 contratti sottoscritti. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è 4,10% per il primo, secondo e terzo anno; 4,50% per il quarto e quinto anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il buono del tesoro poliennale è emesso dal ministero dell'Economia e delle Finanze da oggi a venerdì 6 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005565392. Si ricorda che il BTPè riservato ...