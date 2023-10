Brutte notizie per Fedez | operato una seconda volta d’urgenza

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sembrano stabili le condizioni di salute di. Il rapper, ricoverato eper due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna, ha già intrapreso il decorso postrio. Secondo i medici il recupero potrebbe avvenire nel giro di sei settimane, nonostante le complicanze avvenute questa mattina. Trattamento endoscopico Il personale sanitario ha fatto sapere che: “La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento”. Una complicanza abbastanza rara che però sembra sia stata presa in tempo. Tra qualche giorno il cantante potrà probabilmente riabbracciare la moglie, Chiara Ferragni, e i suoi figli che lo attendono a casa. LEGGI ANCHE: Dalla depressione agli incontri clandestini nei parcheggi: a ruota libera nel ...

La One UI 6 beta con Android 14 sbarca su Samsung Galaxy A53, ma è in ritardo su Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 : ecco quando arriverà. L'articolo ...

SOCIAL. Il celebre astrologo Paolo Fox ci guida attraverso le previsioni per il mese di Ottobre 2023 , rivelando cosa riserva l’astrologia per ...

Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha fatto chiarezza in merito alle condizioni di Alexis Blin , vittima di un infortunio durante il match contro il Napoli.per D'Aversa, che perderà il ragazzo per oltre un mese. ' L'U. S. Lecce comunica che il calciatore Alexis Blin si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio ...In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato Guarda l'evento - - > Articolo originale pubblicato su Money.it qui:per ...

Rugby - Italia, brutte notizie dall'infermeria OnRugby

Lecce, brutte notizie dall'infermeria dopo il Napoli: lungo infortunio per Blin Tutto Napoli

Il tour d'addio degli Aerosmith, inizialmente fermato per via di alcuni problemi di salute di Steven Tyler, è stato rinviato al 2024.Serie A, infortunio e tegola: le condizioni del giocatore Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali. A seguito dell’infortunio patito nel corso ...