C inquanta partite da commissario tecnico, due più di George Coste, otto più di Nick Mallet: Jacquesè il commissario tecnico che vanta più presenze alla guida della Nazionale italiana di rugby. Non solo, considerando gli anni da secondo di Bernarde Laporte alla Francia (tra il 2001 e il 2007) ...

Brunel, cuore diviso a metà: "Tifo Francia, ma questa Italia può stupire" La Gazzetta dello Sport