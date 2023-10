Borussia Dortmund-Milan | arbitra Marciniak | Champions League News

Yunus Musah e Tommaso Pobega giocheranno titolari in Borussia Dortmund-Milan di mercoledì sera in Champions League. La probabile formazione

La UEFA rende note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma mercoledì 4 ottobre: sarà il polacco...

Nel post - partita su Mediaset Infinity ampia sintesi di '- Milan'.Commenta per primo La UEFA rende note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma mercoledì 4 ottobre: sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere- Milan , fischietto lituano invece per Celtic - Lazio . LE DESIGNAZIONI COMPLETE- MILAN mercoledì 4 ottobre, ore 21 Arbitro : Szymon Marciniak (POL) Assistenti : ...

Milan, ora la Champions League: i dubbi in vista del Borussia Dortmund Pianeta Milan

Milan, domani esami per Loftus-Cheek: ma salterà sicuro il Borussia Dortmund Sky Sport

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere il Milan mercoledì sera nella sfida in casa del Borussia Dortmun d, valida per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. A coadiuvarlo, Pawel ...Come al solito, le squadre di Serie A avranno dato un'occhiata particolare ad alcune partite. Ad esempio il Milan incontrerà prossimamente il Borussia Dortmund in Champions League, mentre invece il ...