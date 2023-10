Borse | Tokyo in rialzo spinta dalla fiducia delle imprese a livelli record

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’indagine della Banca del Giappone ha misurato il sentimenttra i principali produttori a +9, in aumento rispetto a +5 di giugno. Il sentiment tra i non produttori è salito a +27, segnando il risultato più positivo degli ultimi tre decenni

In Cina calo dei prezzi alla produzione del 5,4% a giugno rispetto al -4,6% di maggio: ulteriore indebolimento della domanda in molti settori della ...

Chiusi per ferie i mercati in India, Hong Kong e Cina Leasiatiche viaggiano per lo più in ... A, l'indice Nikkei 225 è salito dello 0,7% a 32.098,40 dopo che un sondaggio della banca ...Pur chiudendo in rialzo lesegnano performance lontane dai massimi della seduta: Piazza Affari segna +0,28% nel FTSE MIB ma il bilancio del mese di settembre è negativo ( - 2%) e quello del ...

La Borsa di Tokyo apre la settimana in rialzo, grazie ai segnali positivi del rapporto trimestrale della BoJ sulla fiducia delle imprese. Nikkei recupera dai minimi in un mese, lo yen perde valore sul ...