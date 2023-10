Borja Valero | «Lautaro Martinez gran peso! Chiesto questo sempre»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Prestazione monumentale quella diin Salernitana-Inter, dove realizza bene quattro gol. Die della crescita dell’argentino ne parla. LEADER –esprime il proprio parere sul capitano dell’Inter, che nell’ultima partita si è reso più che protagonista. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore su Dazn: «è cresciuto a questi livelli e ormai gli si chiedeogni settimana. Non so quanti giocatori entrando dalla panchina sono riusciti a fare quattro gol. È determinante attualmente e con un peso molto molto importante in questa Inter. Dal punto di vista di attaccamento alla maglia, da leader e anche dal punto di vista realizzativo». Inter-News - ...