Boninsegna | «Lautaro Martinez eccezionale! Ecco a chi somiglia»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ex bomber dell’Inter,, si esprime su. L’attaccante argentino contro la Salernitana ha realizzato ben quattro gol ECCEZIONALE ? Robertoa Radio Anch’io sport sul capitano dell’Inter: «Quattro gol? Sono momenti, a volte un attaccante tira e prende il palo, altre volte quando tira fa sempre gol. Anche i portieri ovviamente e i difensori fanno il loro.è una seconda punta, giocatore eccezionale: furbo, sveglio, quando c’è un difensore che sbaglia subito ne approfitta. Tecnicamente ha una classe eccezionale. Non essendo una prima punta aspiù a Mazzola. Sandro è stato per me uno dei tre grandi trequartisti del suo periodo insieme a Cruyff e Overath. Poteva ...