Bonea | inizio vicino per i lavori di efficientamento energetico

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune diabbraccia in modo sempre più deciso la linea della sostenibilità energetica. Dopo interventi che sono stati posti in essere in tal senso sulla Edilizia comunale, adesso è la volta della illuminazione pubblica. La scorsa settimana si è infatti proceduto alla consegna deialla ditta che si è aggiudicata l’appalto. Piazze e strade praticamente di tutto il territorio cittadino saranno oggetto di un’azione diche andrà a prevedere la sostituzione dei punti luce di tutti gli impianti, la sostituzione dei pali laddove necessario e di alcune linee. Come detto, l’azione riguarderà l’intera superficie cittadina, Centro storico compreso. Nel complesso si procederà a sostituire 350 punti luce mentre lungo la strada di collegamento alla Statale Appia, la Provinciale Fratta, si ...