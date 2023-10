Bologna | Corazza | «Un’emozione grandissima giocare al Dall’Ara dove sono cresciuto da tifoso»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tommaso, giocatore del, ha parlato a Il Resto del Carlino del suo esordio in rossoblù allo stadioTommaso, giocatore del, ha parlato a Il Resto del Carlino del suo esordio in rossoblù allo stadio. PAROLE – «in questo stadioda. Ora essere in campo è indescrivibile. Credo di aver fatto una buona prestazione ma quel che conta è il risultato. La gara è stata più complicata nel primo tempo, ma noi siamo riusciti a sbloccarla».

Tommaso, giocatore del, ha parlato a Il Resto del Carlino del suo esordio in rossoblù allo stadio Dall'Ara Tommaso, giocatore del, ha parlato a Il Resto del Carlino del suo ...Esce stremato tra gli applausi ( Van Hooijdonk sv) Tabellino(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski;(67' De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler (67' Aebischer), Moro (54' El ...

Bologna, Corazza e l'esordio da titolare in A: "Indescrivibile, al Dall ... TUTTO mercato WEB

Corazza, il tifoso sulla fascia: "Titolare in A, che gioia" Quotidiano Sportivo

Si aspettava un Empoli chiuso e non così costruttivo, il suo Bologna fabbrica tanto ma subisce anche tanto. Nel secondo c’è soprattutto il Bologna dentro il campo. Confeziona subito una parata ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...