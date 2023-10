BMW i5 - Per sorpassare basta lo sguardo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quando ti chiami BMW Serie 5, e hai piazzato in giro per il mondo dieci milioni di unità nel corso di mezzo secolo, puoi permetterti anche qualche vezzo. Qualche esempio? A bordo della berlina tedesca, mi sono ritrovato a giocare a un videogame utilizzando il mio telefono come controller; o ancora, a superare macchine in autostrada muovendo soltanto lo. Insomma, su questa ottava generazione pare che gli uomini di Monaco abbiano voluto davvero infilarci dentro di tutto; cose utili e meno utili, accomunate dallo stesso comune denominatore: il meglio dell'attuale tecnologia, che sia a servizio dell'intrattenimento, dell'efficienza o del piacere di guida. Nel 2024 anche Touring e M5. Prima di tutto, una doverosa premessa: questa Serie 5, come già la sorella maggiore 7, è la prima della storia a essere proposta anche in versione full electric, che si chiama i5 ed è ...