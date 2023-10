BMW | futuro green tra auto “vegane” e ad idrogeno

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) BMW traccia il suoecosostenibile, fra” e adcon una scelta tutta. Tutti i dettagli in questa news dedicata BMW ha recentemente lanciato due nuovi modelli sul mercato, segnando la sua transizione verso la mobilità sostenibile. L’annuncio è stato fatto a Roma, in occasione della 44ª edizione della Ryder Cup, dove BMW era il partner globale. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha spiegato l’importanza dell’evento e la connessione tra BMW e il golf. Di Silvestre ha sottolineato l’impegno di BMW per la mobilità sostenibile, con un approccio pragmatico che mira a ridurre le emissioni di CO2 attraverso diverse forme di motorizzazione efficiente. Questo include investimenti sia nelle motorizzazioni tradizionali, come benzina e ...