Blu Basket | rimonta incompleta | l’Urania Milano sbanca Treviglio 88-92 al supplementare

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Prima sconfitta stagionale per la Bluche portaall’overtime dopo una gara in rincorsa, ma viene battuta 88-92. Per i milanesi l’ex Potts è il migliore con 25 punti, mentre Miaschi con 28 punti è stato il giocatore sul quale i locali si sono appoggiati per gran parte del match. La Blu, priva di Cerella (out per un problema al ginocchio), schiera Vitali, Pollone, Miaschi, Pacher e Guariglia. Da parte opposta (ai box Beverly) al via ci sono Amato, Potts, Severini, Lupusor e Piunti.parte fortissimo, con gli ex biancoblù Potts e Lupusor (7 punti nei primi cinque minuti) a mettersi in mostra. Da parte trevigliese Miaschi firma i primi sette punti. Si inizia segnando molto con tiri rapidi e grande intensità. Al 4? vige la parità: 14-14 con ...