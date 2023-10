Blanca 2 | Maria Chiara Giannetta | Mi piacerebbe lavorare nelle serie Imma Tataranni e The Bear

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La nostra intervista ae Sara Ciocca, interpreti didi Rai1 che vedrà in onda dal 5 ottobre la seconda stagione. Tradizione unita ad una buona dose di innovazione, è questocrime di Rai1 che dal 5 ottobre 2023 andrà in onda con la seconda stagione. Liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, racconta le vicende dell'omonima protagonista, una donna cieca che lavora come consulente per la polizia. Le sue incredibili capacità di ascolto le consentono di apportare un enorme contributo alle indagini in cui lei per prima si mette in gioco anima e corpo per trovare una risoluzione. L'avevamo lasciata nei precedenti episodi reduce da una situazione traumatica durante la quale si era fatta luce su un'importante verità …