Black and Blue - La legge dei più forti | la recensione | un poliziesco discreto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ladiand- Ladei più, film dove Naomie Harris interpreta un'agente di polizia che è testimone di un omicidio perpetrato da alcuni colleghi corrotti. Su Rai4 e RaiPlay. Dopo aver militato nell'esercito e aver servito anche in Afghanistan, Alicia West fa ritorno nella natia New Orleans per entrare nel corpo di polizia, per la precisione nella divisione narcotici. Pur essendo una novellina, si offre di sostituire un suo collega durante il turno serale - quello considerato tra i più duri per numero di chiamate e relativa pericolosità - e fa squadra con l'esperto Brown. Verso il mattino quest'ultimo riceve una telefonata che li porta a dirigersi verso un capannone abbandonato, dove l'uomo sostiene di dover incontrare un informatore e ordina alla sua partner di aspettarlo ...

Di solito i film che ottengono buoni risultati nel weekend successivo al Giorno del Ringraziamento e alFriday sono i film Disney, come Frozen II - Il segreto di Arendelle (35,1 milioni di ...Come vi raccontiamo nella recensione diBlue - La legge dei più forti , Alicia non ascolta il suggerimento e dopo aver sentito due spari decide di entrare nell'edificio arma in pugno, ...

Black and Blue - La legge dei più forti, la recensione: un poliziesco ... Movieplayer

''Black and Blue – La legge dei più forti'' Rai Storia

