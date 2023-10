BitDo Ultimate V2 | Annunciata la tastiera meccanica da Gaming a tema NES

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia, è sempre emozionante vedere come gli elementi del passato si fondono con le ultime innovazioni. LaV2 è un perfetto esempio di questa sinergia, con un design ispirato ai classici e funzionalità all’avanguardia che la rendono compatibile con le piattaforme moderne. Un Tuffo nel Passato con un Tocco di Modernità LaV2 incarna l’essenza dei classici tasti meccanici, con il suo layout a 87 tasti e l’utilizzo dei rinomati Kailh Box Switch V2 Bianco. Questa scelta garantisce una sensazione di battitura reattiva e precisa, che appagherà gli amanti dei vecchi tempi. Compatibilità Universale Con la capacità di collegarsi tramite Bluetooth, wireless 2.4G o via cavo, la ...

8BitDo Ultimate Controller with Charging Dock Review IGN