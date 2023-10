Bimbo di 10 mesi è morto in un asilo nido del Trevigiano | le maestre indagate per omicidio “Ha smesso di respirare nella culla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Stava facendo un riposino pomeridiano nel suo lettino, in undi Paese, in provincia di Treviso, ma a un certo punto hadie non si è più risvegliato: così un bambino di dieci, colto da un malore. Quando le educatrici, poco prima delle 15, si sono avvicinate allae si sono accorte che il piccolo non dava più segni di vita, hanno subito chiamato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, con un’ambulanza e un’automedica, il Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La procura – come riporta Il Gazzettino – ha aperto un’inchiesta percolposoquale sonole. Sarà l’autopsia a determinare la ...