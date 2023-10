Biden pressa i Repubblicani per concedere 6 | 2 miliardi di dollari all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) «Non possiamo in nessun caso permettere che il sostegno dell’Americavenga interrotto. Mi aspetto che lo Speaker (della Camera) mantenga il suo impegno per garantire il passaggio e il sostegno necessario per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione e dalla brutalità». Domenica Joenon ha scelto di usare il politichese né fare allusioni comprensibili solo agli addetti ai lavori per chiedere ai deputati e senatori del Partito repubblicano di approvare una legge peraiuti economici e militari a Kyjiv, soprattutto in questo momento delicato della controffensiva. E lo fa chiamando in causa lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, che secondo il presidente degli Stati Uniti avrebbe promesso dil’aiutocon un voto speciale. «Invito ...