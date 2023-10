Biden e Trump hanno 82 e 78 anni | possibile che per la Casa Bianca non si trovi nessuno più giovane?

(Di lunedì 2 ottobre 2023) di Leonardo Botta Segnatevi 1942 e 1946: non sono numeri da scomporre in cifre per giocarsi un terno al lotto; sono le date di nascita di Joseph RobinetteJr. detto Joe e Donald John, sfidanti alle ultime presidenziali Usa e, salvo improbabili cambi di scenario, alle prossime del 2024. Sorvolando sul giudizio politico e personale dei due leader a stelle e strisce, che potrebbe sommariamente sintetizzarsi, secondo la vulgata, con gli aggettivi “rincoglionito” per il primo e “presunto delinquente” per il secondo, vorrei concentrarmi sui dati anagrafici: quando, tra un anno, incroceranno di nuovo i guantoni per la corsa alla, il presidente democratico e l’ex presidente repubblicano avranno rispettivamente 82 e 78; per ciascuno poco più della somma dell’età delle due leader dei ...

...aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali vinte nel 2020 da Joe. ... fra i quali tre dei figli di, Eric, Donald Jr et Ivanka, l'ex direttore finanziario della ......di dollari ) cheaveva stabilito. Anche perché il Partito Repubblicano è in pieno caos e l'unico che sembra trarne vantaggio, almeno a giudicare i sondaggi che già imperversano, è Donald. ...

A lot of Republicans still suffer from the delusion that somewhere out there is a hero who can show up late to the primary campaign and beat the ex-president.(LaPresse) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è impegnato in campagna elettorale nel sud-est dell’Iowa per cercare di ...