(Di lunedì 2 ottobre 2023) Partita con il botto con ben 1,2 milioni telespettatori e il 9,62% di share,con il suo È sempre Cartaè poi scesa al 7% e successivamente al 6%, ma adesso si è stabilizzata. Le ultime due puntate del programma di4 hanno ottenuto il 6,6% di share, un dato più che buono per lae pare che questo abbia agitato qualcuno. Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, i ‘sovranisti’ di4 si sarebbero sentiti minacciati daidella conduttrice (che non è esattamente una meloniana). Secondo il noto portale, a storcere il naso sarebbero stati sia volti di punta della, che storici dirigenti.: i...

Pare proprio che l’inizio della nuova avventura di Bianca Berlinguer a Mediaset non sia partito nel migliore dei modi. Come stanno le cose? Questa ...

Domani, martedì 3 ottobre , in prima serata su Retequattro , nuovo appuntamento con " È sempre Cartabianca ", il programma Videonews di. Al centro della puntata il dibattito politico sulla gestione dell'immigrazione e le misure previste nella Legge di Bilancio : come riuscire a far quadrare i conti riuscendo a ...L'approdo disu Rete 4 ha fatto molto discutere. Difatti la conduttrice, dopo tanti anni in cui ha ricoperto prima il ruolo di direttore del Tg3 e poi aver condotto per tanti anni Cartabianca il ...

Bianca Berlinguer piglia tutto, più spazio su Rete 4 sacrificando uno ... Fanpage.it

Bianca Berlinguer, "i suoi numeri agitano": che succede a Rete 4 Biccy

A un mese dal debutto, Bianca Berlinguer ha preso in mano le redini di Rete 4. Mediaset pensa ad affidarle più spazio e a limitare la trazione sovranista: tra Del Debbio e Giordano, uno è di troppo.Con il suo arrivo a Mediaset, Bianca Berlinguer ha creato una vera e propria rivoluzione a Rete 4: la rete è sempre più pluralista e meno orientata a destra.