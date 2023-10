Bergamo nel film La strada infinita | al cinema in settimana

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Arriva al“La”. Il documentario, che approda nelle sale martedì 3 ottobre, è suddiviso in brevi capitoli e sviluppa una riflessione sullo spazio architettonico urbano mettendo sotto la lente di ingrandimento alcuni precisi luoghi: il luna park, l’ospedale psichiatrico, il centro commerciale, il cimitero, una fabbrica. La città che sta al centro di questa rilevazione è. Da annotare, inoltre, il ritorno nelle sale di “C’è post@ per te”, in occasione del 25esimo anniversario dell’uscita di questo. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 2 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a“Asteroid city” (ore 17:30 e 20:45); “The palace” (ore 17:30 e 21); “Io capitano” (ore 17:30 e ...

E-COMMERCE. L’azienda di Bezos riorganizza la logistica sul Nord Italia: a caccia di nuove forze per il magazzino in Bergamasca.

Nel mese di settembre è proseguita in maniera ancora più evidente la risalita dei nuovi casi di Covid -19, iniziata verso la fine di luglio. In un ...

... originario del comune bergamasco di Ghisalba, non era rincasato: in campo i pompieri die ... assicurando che sarebbe tornatopomeriggio. Il suo mancato rientro ha allarmato i familiari. ...I ricercatori dihanno accertato che molti degli individui ammalati di Covid grave avevano ... Già2020 Svante Pääbo, premio Nobel in Medicina per le sue ricerche in paleogenetica, aveva ...

Bergamo, addio al Palazzetto dello Sport: il ricordo attraverso 60 anni di sport e personaggi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

A Bergamo parte il cantiere per la nuova GAMeC Artribune

I trent'anni della cooperativa Koinè di Villa d'Almè a fianco dei più fragili. Il servizio di Sergio Cotti - Bergamo Tv.E non solo nel caso di nuove costruzioni: anche per edifici da ristrutturare o da demolire e ricostruire. Ne è un esempio l’immobile privato che ha da poco realizzato a Castione della Presolana, un ...