Bergamo | la Giunta approva il nuovo Pgt | in Consiglio Comunale 5 sedute in 8 giorni

(Di lunedì 2 ottobre 2023). LaGori hato lunedì 2 ottobre l’adozione del Piano di Governo del Territorio (Pgt): il documento – o meglio, la serie di documenti – che definirà lo sviluppo dida qui ai prossimi dieci anni. Secondo Palazzo Frizzoni, ladi domani sarà più sostenibile, più inclusiva e più attrattiva: su queste tre direttrici principali si è sviluppato il lavoro che ha portato alla stesura delPiano di Governo del Territorio, composto da ben 130 documenti diversi e che arriverà sui tavoli della prossima settimana. Son 5 i Consigli previsti in vista dall’adozione delPiano: si parte lunedì 9 ottobre e si proseguirà martedì 10 con la presentazione del Piano. Giovedì 12 e venerdì 13 ...

Bergamo . Se fino a qualche settimana fa l’orizzonte politico del centrosinistra cittadino, in vista delle elezioni amministrative di Bergamo , ...

Una Juve che, pur disputando una sola partita a settimana rispetto alle altre big, gioca come lo scorso anno, ed ha persempre tanti infortunati in rosa. Asi è presentata senza ...È quanto previsto da una delibera approvata oggi dallasu proposta dell'assessore all'...: 70.200 euro Brescia: 117.500 euro Cremona: 93.200 euro Lodi: 36.700 euro Mantova: 89.200 euro ...

Bergamo, ok della giunta alla vasca di laminazione di largo Barozzi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Sindaco di Bergamo, Gandi in pole position nella Giunta Gori BergamoNews.it

L’allarme era stato dato dai familiari nel primo pomeriggio. In campo i vigili del fuoco, i Saf, i carabinieri e il soccorso alpino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori del 118 ...Dfestival è la rassegna socio-culturale sul tema della disorientamento, giunta quest'anno alla sua terza edizione: integra temi sociali e linguaggi artistici contemporanei. Giunto quest’anno alla sua ...