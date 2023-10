Benfica | Schmidt | «Non abbiamo paura dell’Inter»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roger, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter. I dettagli Rogerha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro tra Inter e. PAROLE- «Non, ma rispettiamo l’avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza e anche tanti armi in panchina. L’hanno dimostrato nelle ultime partite e penso che dovremo essere pronti per qualsiasi scenario. Non hanno un solo tipo di gioco a loro disposizione e dovremo cercare di influenzare la partita il più possibile con il nostro modo di stare in campo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

In vista del ritorno in Champions League in occasione di Inter-Benfica , Simone Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa dopo l’ultima volta, ...

Il Benfica ieri sera si è messa in viaggio al completo in direzione Milano dove sfiderà l’Inter in UEFA Champions League. tutti a disposizione per ...

Joao Alves , ex portiere del Benfica, ha parlato dell’Inter e della squadra portoghese che domani si sfideranno in Champions League. BENFICA – Queste ...

Per Schmidt Inter-Benfica di domani non sarà una vendetta, dopo i quarti di finale della scorsa stagione sempre in Champions League. Ecco le sue ...

Lo ha detto il tecnico delRogerin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League. "Non abbiamo paura dell'Inter, ma rispettiamo l'avversario, come ...Alla vigilia della sfida di Champions League contro l' Inter a San Siro, il tecnico delRogerha provato ad abbassare le aspettative in conferenza stampa: ' La scorsa stagione era iniziata meglio per noi. Abbiamo l'opportunità di migliorare la nostra classifica per cui ...

Benfica, Schmidt: "Non temiamo l'Inter, lotteremo per i tre punti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Benfica, Schmidt a Sky: "Sulla carta l'Inter non ha punti deboli. Inzaghi Ottimo lavoro" Fcinternews.it

Live Benfica, Schmidt: "Non abbiamo paura dell'Inter, anche se ha tante armi" 17.50 - Il Benfica torna a San Siro, così come Roger Schmidt, a distanza di oltre cinque mesi dall'incrocio valso ..."Con l'Inter sarà una grande partita a cui arriviamo in un buon momento di forma dopo la vittoria nel 'clasico' contro il Porto. Stiamo giocando bene, pratichiamo il calcio ...