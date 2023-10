Benfica | Di Maria | “L’Inter è una squadra forte | servirà una grande partita”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e, Angel Diha parlato dei nerazzurri, che tornerà a sfidare dopo gli incroci della scorsa stagione con la maglia della Juventus. “è tatticamente moltocon questo 3-5-2, dovremo fare unaper ottenere un bel risultato“, ha detto il Fideo, che domani a San Siro proverà a vendicare l’eliminazione ai quarti di qualche mese fa dei biancorossi. L’argentino ha poi aggiunto: “Ilaveva avuto molte possibilità di pensare. Credo chesia la stessadello scorso anno, è prima in campionato, sta attraversando un momento positivo, sta segnando molti gol: viene da una finale di Champions e ha iniziato la stagione come ha finito ...

