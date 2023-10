“Belve” | la rivelazione inedita di Emanuele Filiberto su Sanremo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 2 ottobre 2023) News Tv. Domani, martedì 3 ottobre alle ore 21:20 su Rai2, andrà in onda la seconda puntata di: ospite speciale del programma condotto da Francesca Fagnani,di Savoia. Secondo alcune indiscrezioni, il principe avrebbe parlato tra le altre cose della sua partecipazione al Festival di, svelando un clamoroso retroscena. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tv italiana afflitta da un tremendo lutto: addio al volto storico della Rai Leggi anche: Belén Rodriguez assente a Domenica In: cosa le sta succedendo, il clamoroso retroscena sua “” Davide Maggio ha rivelato alcuni dettagli sull’intervista del principe di Savoia a, che andrà in onda solo domani sera. In ...