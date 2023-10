“Belve” | gli ospiti della puntata di martedì 3 ottobre 2023

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lo show è tornato in onda da una settimana “”, tornato in onda26 settembre alle 21.20 su Rai 2, ritorna domani. In totale, in questa stagione, ci saranno cinque nuove puntate in cui la Fagnani si confronta senza filtri conprovenienti da mondi diversi, disposti a mettersi in gioco e accettare la sfida del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenticonduttrice con onestà.di domani di: Patty Pravo, Raoul Bova e Emanuele Filiberto. A sedersi sullo sgabello di Francesca Fagnani saranno Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto. Ospite“cartomante” interpretata da Vincenzo De Lucia sarà il giornalista David Parenzo, ...