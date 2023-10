“Belve” | Emanuele Filiberto si confessa | dai tradimenti consentiti alla cocaina

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sempre interessanti le anticipazioni di, oggi uno dei programmi di punta del nuovo corso Rai. Francesca Fagnani ha intervistato, che si èto durante il programma senza troppe riserve. Ha rimosso il velo di silenzi posto sul suo matrimonio, chiarendo quello che è oggi l’accordo con sua moglie Clotilde Courau, per poi criticare una scelta di suo padre e svelare il suo passato fatto di eccessi e droghe., anticipazioni seconda puntata La seconda puntata dipromette di far discutere come la prima. Si è passati da Stefano De Martino, il rapporto con Belen e non solo, a Fabrizio Corona, fino ad arrivare alle profonde confessioni di Arisa riguardo se stessa. Ora è tempo di, che ha voluto scusarsi ...