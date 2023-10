BBC | “L’ex amministratore delegato Abercrombie & Fitch accusato di sfruttamento sessuale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023)del colosso dell’abbigliamento, Mike Jeffries, è statodiin eventi organizzati negli Stati Uniti e in tutto il mondo. È quanto riporta in apertura del suo sito la BBC che riporta anche del coinvolgimento del compagno britannico deltop manager, Matthew Smith. Il network ha pubblicato un dossier in cui si sostiene l’esistenza di “rete altamente organizzata” che avrebbe utilizzato un intermediario per reclutare giovani uomini per Jeffries e Smith, rispettivamente, 79 e 60 anni. L’inchiesta giornalista della sezione Panorama della BBC consiste nell’intervista di otto uomini, alcuni dei quali hanno affermato “di essere stati sfruttati ...