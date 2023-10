“Basta così | me ne vado” Lascia UeD ed è choc | all’improvviso l’addio di un protagonista assoluto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Addio improvviso a Uomini e Donne. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione del dating show l’annuncio arriva a sorpresa e sui social, dove con un breve filmato e poche parole l’ormai exdel parterre maschile comunica al pubblico la sua decisione. Decisone drastica, perché non lo vedremo più nello studio di Maria De Filippi che gli ha dato la popolarità. Il motivo? Spiega anche quello: non è riuscito e, a suo dire, non riuscirà a trovare l’amore. “Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e alloravia. Grazie a tutti”. Con queste esatte parole scritte a corredo di i diverse immagini di sé scattate nei camerini del programma, Elio Servo ha annunciato ai telespettatori che non tornerà nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e ...