Basket | Nba | Damion Lee dei Phoenix Suns infortunato al menisco

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. - (Adnkronos) - Tegola per ie per coach Franck Vogel: il tiratoreLee ha riportato la rottura deldel ginocchio destro durante gli allenamenti in preparazione del via della stagione e sarà quindi costretto ai box. Ancora ignoti i tempi di recupero ma appare improbabile che sia presente per l'inizio della stagione tra tre settimane.

A soli 42 anni è morto Brandon Hunter , ex cestista NBA con un trascorso anche in Italia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Ohio University, ...

All’Umana Reyer Venezia l’acqua non scorre tranquilla. Un caso sta riempiendo le discussioni della parte cestistica della città: è quello legato a ...

Philadelphia , 19 set. -(Adnkronos) - La fine dell'estate, in casa Sixers, è caratterizzata da due temi principali: da una parte c'è la questione ...

San Antonio, 22 set. -(Adnkronos) - Non ci sono molti dubbi sul fatto che l'ingresso di Victor Wembanyama in Nba sia accompagnato da aspettative che, ...

New York, 26 set. - (Adnkronos) - Colpo di scena nella 'telenovela Damian Lillard ' che ci accompagna ormai da tutta l'estate e sembra essere vicina ...

Dubai , 27 set. - (Adnkronos) - Stephen Curry , in attesa di riabbracciare compagni e staff tecnico dei Golden State Warriors lunedì prossimo al Chase ...

La leggenda dell'aveva guidato un coro di ex Los Angeles Lakers, tra cui il suo ex compagno di ...hanno portato sullo schermo una drammatizzazione di questo epico capitolo della storia del".Ecco chi sono i 10 paperoni dello sport DECIMO POSTO: GIANNIS ANTETOKOUNMPO () La stella greca dei Milwaukee Bucks, franchigia della, percepisce attualmente 87,6 milioni di dollari in ...

Givova Scafati – Virtus Segafredo Bologna | Serie A UnipolSai 2023/24 Sportando

NBA, dopo gli smoothies, gli hot dog: la nuova passione di Giannis Antetokounmpo. VIDEO Sky Sport

Phoenix, 2 ott. - (Adnkronos) - Tegola per i Phoenix Suns e per coach Franck Vogel: il tiratore Damion Lee ha riportato la rottura del menisco del ginocchio destro durante gli allenamenti in preparazi ...Dopo aver chiuso la stagione regolare con 57 vittorie e 25 sconfitte, secondo miglior record a Est dietro quello dei Milwaukee Bucks, i Boston Celtics sono finiti fuori alle finali ...