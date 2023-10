Basket | BluOrobica e BB14 ko all’esordio casalingo in stagione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Bergamo. Inizia col piede sbagliato l’avventura die Bergamo2014 nel campionato di Serie B Interregionale. I primi a calcare il parquet dell’Italcementi sono stati i giovani agli ordini di coach Marco Albanesi, che hanno ospitato Murano e si sono arresi solo nel finale con un 68-73. Nonostante una partenza a rilento, complice anche il nervosismo dell’esordio tra i ‘grandi’ per molti, Rota e compagni sono riusciti a restare a contatto. Turning point del match è stato l’antisportivo comminato a Cagliani nell’ultimo quarto, dopo il quale il parziale di 10-0 – con Murano che ha rimesso la testa avanti – ha tagliato le gambe alla. Top scorers Cane e Rota, con 13 punti ciascuno. Cade anche la Bergamo2014, fermata in casa da Pordenone, giunta in terra orobica con 100 tifosi al ...