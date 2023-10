Baseball | Italia | ora è un anno zero E non è solo questione di vento che cambia in Europa

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Basterebbero poche parole e si potrebbe chiudere ogni discussione su quanto accaduto nella settimana appena trascorsa in unmodo: l’Europeo peggiore di tutta la storia dell’del. Mai gli azzurri erano finiti tanto in basso: noni, sconfitti da Svezia e Gran Bretagna e a rischio di perdere anche dalla Croazia nella finale per il 9° posto. Si potrebbero ancora dire tante cose, alcune delle quali vere. Che ild’to, che la Spagna ha vinto per la prima volta dopo 58 anni, che per la prima volta Olanda eerano fuori dalla finale per l’oro, che l’Olanda stessa ha faticato da matti contro la Germania nella finalina per il 3° posto, che l’ultimo atto era totalmente inedito, che intorno il mondo deleuropeo ...