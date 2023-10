Barcellona | 100 panchine per Xavi | «L’Inter la rivale più ordinata»

(Di lunedì 2 ottobre 2023)mercoledì taglierà il traguardo delle 100con il: le dieci domani postegli da Mundo Deportivo Mercoledì sera contro il Porto in Champions Leagueraggiungerà il traguardo delle centocon il. Per l’occasione Mundo Deportivo ha deciso di porgli 10 domande sulle 100 partite alla guida dei blaugrana. Di seguito le sue parole. MIGLIORE PRESTAZIONE – «La vittoria in Supercoppa. È stato il nostro primo titolo, contro il Real Madrid e quella prestazione rispecchia perfettamente l’idea di calcio che vogliamo attuare». VITTORIA PIU’ SPECIALE – «Quella nel derby dell’anno scorso contro l’Espanyol, il giorno in cui abbiamo vinto il campionato in casa delcittadino. Una delle nostre partite più belle». SCONFITTA ...

