Bambina di 11 anni lamenta dolori alla pancia | poi in ospedale la scoperta choc

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una bambina di soli 11 anni si lamentava dei dolori lancinanti. Così i genitori hanno portata in ospedale e ciò che hanno scoperto è scioccante. La bimba era stata violentata. E c'è di peggio. Il responsabile dovrà pagare caro per ciò che ha fatto alla piccola. Busto Arsizio, bambina di 11 anni violentata dal vicino di casa È stato condannato a dieci anni di carcere e al pagamento di 80mila euro di provvisionale, lo stupratore. Il condannato è un vicino di casa di 27 anni.

Ha violentato nel cortile di casa una bambina di 11 anni , che è poi rimasta incinta e ha partorito un bambino. Per questo un 27enne è stato ...

Un uomo di 27 anni è stato condannato a 10 anni di reclusione e a una provvisionale di 80mila euro per aver violentato una bambina di 11 anni , ...

Varese, orrore a Busto Arsizio: bambina di 11 anni partorisce. Il ... Il Riformista

Violentò a Busto Arsizio una bambina 11enne che rimase incinta: condannato a 10 anni il vicino di casa Il Fatto Quotidiano

