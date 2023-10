(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si va verso un prolungamento estivo ben più esteso del classico trimestre giugno-luglio-agosto: ecco come sta cambiando il, l'allarme per i ghiacciai e le prime stime per la prossima stagione invernale

Nei successivi mercoledì fino a Nataletanti autori locali che spesso non trovano spazio per promuovere le loro opere: l'obiettivo della nostra biblioteca è, infatti,quello di essere ...Per fortuna dopo questa gara5 giorni per ripensare al campionato. Giocare col Real Madrid è ... Se mi accontenterei di una bella prova No,se giocare bene ti porta a fare punti'. C'è più ...

"Avremo anche cinque mesi d'estate": l'allarme dell'esperto sul clima ilGiornale.it