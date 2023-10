Autostrada A1 | chiusure notturne a tratti sulla Panoramica e sulla Direttissima

ancora tre chiusure notturne del tratto milanese dell’ Autostrada A4 per la realizzazione della quarta corsia dinamica: lungo l’ Autostrada ...

Sull' Autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione alle gallerie, saranno chiuse la stazione di Firenze Scandicci e l'area di ...

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A16 Napoli - Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - dalle 22:00 di lunedì 2 ...Traffico e disagi sull'A9. Il binomio lavori e code sull'A9 Lainate Como Chiasso non cambia neppure nel fine settimana. La causa è la stessa: il ...effettuate anche delle...

Quattro nuove chiusure a ottobre sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso QuiComo

Traffico e disagi sull'autostrada A9, in settimana nuove chiusure ... Espansione TV

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la ...“Per raggiungere la tonnara di Scopello e tutta l’area fino alla riserva dello Zingaro bisogna attraversare il borgo, a causa della chiusura di una strada per il rischio di caduta massi in corrisponde ...