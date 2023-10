Autonomia | Schifani | “Introduce sistema competitivo | la guardo con attenzione”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – "L'differenziata non lacon preoccupazione, lacon la dovuta, in quantoanche un, di efficienza dei sistemi". Così Renato, presidente Regione Siciliana, alla tavola rotonda dedicata alle grandi manifestazioni internazionali nell'ambito del Festival delle Regioni. Infatti, "ho sempre creduto al federalismoperché crea efficienza". "Tra il testo iniziale e il testo attuale ci sono grandissime differenze – ha sottolineato– Spesso dall'opposizione mi si contesta di aver dato il mio appoggio all'inziale testo Calderoli, che poi è stato modificato: l'ho fatto perché ne ero convinto. Insisterò naturalmente sulla ...

Torino, 2 ott. (Adnkronos) - "L' Autonomia differenziata non la guardo con preoccupazione, la guardo con la dovuta attenzione, in quanto introduce ...

Così Renato, presidente Regione Siciliana, alla tavola rotonda dedicata alle grandi manifestazioni internazionali nell'ambito del Festival delle Regioni "L'differenziata non la guardo con ...'L'differenziata non la guardo con preoccupazione, la guardo con la dovuta attenzione, in quanto introduce anche un sistema competitivo, di efficienza dei sistemi'. Così Renato, ...

Autonomia, Schifani: "Introduce sistema competitivo, la guardo con ... Adnkronos

Festival delle Regioni a Torino con i ministri Salvini, Fitto e Zangrillo, Mattarella: “Mattarella, bilanciar… La Stampa

(Adnkronos) – “L’autonomia differenziata non la guardo con preoccupazione, la guardo con la dovuta attenzione, in quanto introduce anche un sistema competitivo, di efficienza dei sistemi”. Così Renato ...Parla il governatore siciliano, a Paestum per la kermesse di Forza Italia. “Il partito non sarà mai a trazione nordista. Miccichè Non l’ho visto, forse era qui come semplice iscritto” ...