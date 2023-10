Aumenta ancora il conto della Pedemontana Veneta | 361 milioni in più per fattori “assolutamente imprevedibili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È in arrivo una maxi revisione al rialzospesa per realizzare la, in questo momento l’opera stradale cantierata più importante d’Italia, che si credeva sarebbe costata due miliardi e mezzo di euro. Invece, dalle pieghe dei bilancisocietà per azioni che si sta occupandocostruzione (e che fa riferimento al gruppo Sis di Torino) spunta una nota aggiuntiva secondo cui è pronta una richiesta di 361in più, motivati dall’aumento delle materie prime e dai ritardi risalenti all’epoca del Covid. Si arriverebbe ai 2 miliardi 884di euro, una cifra-monstre soprattutto se si considerano due: la realizzazione è tremendamente in ritardo rispetto a ogni cronoprogramma e il costo effettivo complessivo a ...