ATP Shanghai 2023 | tabellone non disprezzabile per Matteo Arnaldi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È stato sorteggiato oggi ildel Masters 1000 di Shangai. Al via di questo importante torneo cinese ci saranno tantissimi tennisti pronti a tutto per raggiungere determinati obiettivi, tra cui anche i nostri portacolori Jannik Sinner, Lorenzo Musetti,, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, con quest’ultimo che ha ricevuto una wild card per entrare direttamente nel main draw. Concentrando l’attenzione suldi(n.48 ATP), si può affermare che al nativo di Sanremo non sia andata male, già a partire dal primo turno, dove dovrà affrontare Alexei Popyrin (n.45 del ranking). Ovviamente l’australiano non sarà un avversario facile da battere, ma considerando il suo stato di forma non proprio brillante (tre sconfitte nelle ultime ...