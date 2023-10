ATP Pechino | Sinner ha giocato quasi fino a mezzanotte contro Dimitrov | Alcaraz arriva molto più riposato

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jannik, pur mettendo in evidenza delle crepe soprattutto a livello fisico, si è qualificato per le semifinali del ricco torneo ATP 500 di2023, facendo un ulteriore passo avantidefinitivo nella Race verso le Finals di Torino. Il fortere altoatesino, dopo aver sconfitto quest’oggi in tre set il bulgaro Grigor, se la vedrà domani al prossimo turno con il suo grande rivale spagnolo Carlos. Il numero 7 del ranking mondiale non ha avuto un percorso di avvicinamento semplice alla semifinale e parte sicuramente sfavorito sulla cartail fenomeno iberico, in grande spolvero sin qui in Cina e con l’obiettivo di strappare a Novak Djokovic la leadership della classifica ATP entro fine anno....

E’ servito il terzo set a Jannik Sinner per avere la meglio sul bulgaro Gregor Dimitrov e qualificarsi per la semifinale del torneo Atp 500 di ...

Non è stato un pomeriggio facile quello di Jannik Sinner all’ATP di Pechino . L’azzurro è riuscito sì a strappare il pass per le semifinali, dove se ...

Nonostante i problemi fisici il tennista italiano Jannik Sinner batte il bulgaro Dimitrov in tre set (6 - 4, 3 - 6, 6 - 2) e vola in semifinale del torneo500 didove dovrà affrontare lo spagnolo numero due del mondo Alcaraz . L'altoatesino per portare a casa il match contro il bulgaro, come anticipato, ha dovuto "lottare" anche con il mal ...- Ecco quando si disputerà il match tra Sinner e Alcaraz Alle 13:30 ad illuminare la sessione serale ci penseranno Alcaraz e Sinner. Da valutare le condizioni dell'altoatesino, in ...

L’ATP di Pechino entra nelle fasi calde, in quanto nella giornata di domani 3 ottobre sono in programma le due semifinali. Nella seconda sfida, in programma non prima delle ore 13:30, scenderanno in ...Nonostante i problemi fisici il tennista italiano Jannik Sinner batte il bulgaro Dimitrov in tre set (6-4, 3-6, 6-2) e vola in semifinale del torneo Atp 500 di Pechino dove dovrà affrontare lo ...