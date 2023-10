ATP Pechino | settimo precedente tra Sinner e Alcaraz | regna l’equilibrio Ma in un Challenger…

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jannike Carlossi sfideranno domani per la settima volta nel circuito ATP in occasione della semifinale del China Open 2023, sul cemento outdoor di. L’azzurro e lo spagnolo si sono già affrontati sei volte in tornei di primo livello e al momento, con un bilancio in perfetta parità di 3 successi per parte. In realtà però il primo scontro diretto ufficiale tra i due risale al 2 aprile 2019, quando l’allora quindicenne(al debutto assoluto nel circuito cadetto grazie ad una wild card) si impose per 6-2 3-6 6-3 nel primo turno del Challenger di Alicante sulla terra battuta. Da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti, dato che nel giro di pochi anni Carlos e Jannik si sono ormai abituati a giocare sui palcoscenici più importanti del ...