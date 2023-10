Atp Pechino | decisa la prima semifinale | è un grande classico

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nel torneo di preparazione al Master 1000 di Shanghai le teste di serie, per ora, non stanno tradendo le attese: ecco chi soni i primi due semifinalisti Prosegue l‘Atp 500 di, arrivato ora alle fasi finali della competizione. Il torneo, di preparazione per il più prestigioso Master 1000 di Shanghai, è stato preso sul Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.