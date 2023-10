ATP Pechino 2023 | Alcaraz supera di slancio Ruud | Zverev-Medvedev l’altra semifinale

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Va tutto come deve andare nell’ATP 500 di. Tre partite in cui i favoriti sono potuti uscire a braccia alzate, approdando così ined attendendo il ‘quarto elemento’ tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Con Carloscome spettatore interessato della sfida tra l’azzurro e il bulgaro. L’iberico non ha avuto problematiche nella riedizione della finale degli US Open 2022 con Casper. La partenza falsa, con cinque palle break non sfruttate ed il conseguente 3-0 nel primo set viene immediatamente metabolizzata, con la prima testa di serie del seeding che fa poi a fette il suo avversario lasciandogli le briciole. Paradossalmente sono le altre due partite, con un favorito netto, a regalare più emozioni. Daniilriesce finalmente a togliersi dalla spalla quel macigno di nome ...