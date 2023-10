Atp Pechino 2023 | Alcaraz batte Ruud in due set | dodicesima semifinale della stagione per lo spagnolo

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tutto facile per Carlos. Loin due set 6-4 6-2 Caspere vola in(la 12esima) all’Atp di, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Una vittoria in un’ora e quarantacinque minuti per il numero 2 al mondo, che ha sofferto solo l’approccio al primo set.cancella cinque palle break in apertura, ma riesce a salire sul 3-0.reagisce interrompendo il digiuno al quarto, strappando il servizio per due volte di fila e cancellando una palla break al sesto, prima di andare a chiudere 6-4. Nel secondo set non c’è storia. La pressione didiventa asfissiante. Lonon concede più palle break, ...