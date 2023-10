ATP 500 Pechino | Sinner sfida Dimitrov per un posto in semifinale | sullo sfondo c’è Alcaraz

Leggi su sportface

Dopo la sofferta vittoria ottenuta all'esordio contro Daniel Evans, ci si aspettava un salto di qualitò da Janniknel match valido per gli ottavi di finale del China Open che lo vedeva opad un Yoshihito Nishioka in formissima. La risposta del numero 1 d'Italia alla fine è arrivata: 6-0 6-2 in appena 67 minuti di gioco e una prestazione autorevole durante tutto il corso del match ai danni di un avversario che era reduce dalla finale raggiunta nell'ATP 250 di Zhuhai. Un successo che ha permesso all'altoatesino di conquistare, nell'ATP 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di, il dodicesimo quarto di finale della sua stagione con l'obiettivo di centrare quella che sarebbe l'ottavadel 2023.