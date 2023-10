Atalanta | quando rientra Scamacca

L’ Europa League torna protagonista in settimana con il secondo turno di partite. Tra le squadre impegnate ci sarà anche l’Atalanta di Gian Piero ...

La prossima settimana tornano le competizioni europee. Il giovedì sarà il giorno della Europa League , con l’Atalanta che prenderà l’aereo per il ...

Se il campionato di Serie A è in corso in questi giorni per l’unico turno infrasettimanale della stagione, nella settimana che verrà torneranno le ...