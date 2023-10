Assegnazione provvisoria docenti

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Durante la carriera di un docente, oppure del personale ATA, potrebbe palesarsi l’esigenza di trasferirsi in un’altra città, per esempio per avvicinarsi alla famiglia dove è presente qualcuno che necessita di particolare assistenza. Quando si tratta di circostanze temporanee è possibile richiedere l’, che per sua definizione non è un cambiamento permanente, permettendoti di mantenere altresì il posto nella sede originale. In questo articolo ti spieghiamo in cosa consiste, quali sono i requisiti per richiederla e le differenze rispetto alle Utilizzazioni. In cosa consiste l’ Ogni anno il tema dell’ suscita grande interesse da parte del personale scolastico, in quanto rappresenta un’opportunità importante che consente di trasferirsi in un’altra città e di conseguenza lavorare in un altro istituto, secondo le proprie ...