Assassin’s Creed | la mostra a Venezia per celebrare il lancio di “Mirage”

(Di lunedì 2 ottobre 2023), il fresco e attesissimo episodio della famosa serie di videogiochi, celebre per le sue oltre 200 milioni di copie vendute e per i 16 anni di narrazione delle vicende della misteriosa organizzazione degli Assassini, è finalmente disponibile a partire dal 5 ottobre. Questo nuovo capitolo è giocabile su PC, PlayStation e Xbox ed è stato sviluppato con maestria da Ubisoft.: la tramaci trasporta indietro nel tempo, immergendoci nell’epoca d’oro della dinastia degli Abbasidi, all’apice della magnificenza di Bagdad nel nono secolo. Il nostro protagonista è Basim, un furbo ladro di strada che, inaspettatamente, si unisce a un’antica confraternita, rivoluzionando così il corso del suo destino. Per ...

Giochi per PC di alto livello come Resident Evil 4, Death Stranding,Mirage e The Division Resurgence stanno diventando disponibili su iPhone 15 Pro, consentendo ai giocatori di ...Come saprete, rispetto alla tabella di marcia originale,Mirage arriverà in un anticipo rispetto all'uscita originale, e per la precisione il gioco uscirà con una settimana di anticipo , sicché il prossimo 5 ottobre Mirage arriverà ...

Assassin's Creed Mirage, la cronologia spiegata: in che anno è ... Everyeye Videogiochi